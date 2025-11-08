Şarkikaraağaç'ta kavşak kazası: Fiat Tofaş hurdaya döndü, 2 yaralı

Şarkikaraağaç'ta kavşakta iki aracın çarpışması sonucu Fiat Tofaş hurdaya döndü; sürücüler Ramazan B.A. ve Mehmet Y. olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:52
Şarkikaraağaç'ta kavşak kazası: Fiat Tofaş hurdaya döndü, 2 yaralı

Şarkikaraağaç'ta kavşak kazası: Fiat Tofaş hurdaya döndü, 2 yaralı

Kaza ve olay yeri

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Fatih Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi Sanayi Kavşağında iki aracın kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan B.A. idaresindeki 32 AGA 810 plakalı Fiat Tofaş ile Mehmet Y. yönetimindeki 32 HZ 101 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve trafik

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı; hurdaya dönen Fiat Tofaş marka otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE TOFAŞ MARKA OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ.

ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

İLGİLİ HABERLER

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı
2
Dilovası'nda parfüm tesisinde ölümcül yangın: 2 vardiya amiri gözaltında
3
Çorum'da Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
4
Diyarbakır Silvan'da İki Otomobil ile At Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Malatya’da BMW’nin Bagajında Patlama: Seyir Halinde Yangın
6
Bitlis’te Ambulans Mandaya Çarptı: Hasta Van’a Sevk Edildi
7
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00