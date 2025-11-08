Şarkikaraağaç'ta kavşak kazası: Fiat Tofaş hurdaya döndü, 2 yaralı

Kaza ve olay yeri

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Fatih Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi Sanayi Kavşağında iki aracın kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan B.A. idaresindeki 32 AGA 810 plakalı Fiat Tofaş ile Mehmet Y. yönetimindeki 32 HZ 101 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve trafik

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı; hurdaya dönen Fiat Tofaş marka otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

