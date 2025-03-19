Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, 21 Mart'ta Yeniden Açılıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarı, 21 Mart'ta yeniden faaliyete geçiyor.

Şarkışla Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 3 Şubat'ta gerçekleştirilen Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu Toplantısı'nda, komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle pazarın kapatılmasına karar verildiği hatırlatıldı. Hastalığın kontrol altına alınmasıyla birlikte, yeni bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, hayvan pazarının 21 Mart Cuma günü tekrar hizmete sunulacağı ifade edilerek, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan üreticilerin yanı sıra, ilçeye gelen vatandaşların da pazarı belirtilen tarihten itibaren kullanabileceği kaydedildi.