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Şarkışla'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Cenaze Araçları Kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze için kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:12
Şarkışla'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Cenaze Araçları Kurtarıldı

Şarkışla'da Mahsur Kalan Cenaze Araçları Kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, cenazelerini defnetmek üzere köye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğu yolcu otobüsü ve diğer araçlar, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Olayın ardından, Valilik tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde ve çevre ilçelerde etkili olan kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Cenaze Yolculuğu İçin Yoğun Çaba

Ankara'da vefat eden bir kişinin cenazesini Şarkışla ilçesine bağlı Mescitli köyüne götürmekte olan otobüs, ağır hava koşulları yüzünden yolda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ulaşım Yeniden Sağlandı

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda, kar temizleme iş makineleri ile köy yolu ulaşıma açıldı. Mahsur kalan yolcu otobüsü ve diğer araçların kurtarılmasıyla birlikte cenaze ve vatandaşların köye ulaşmaları sağlandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, cenazelerini defnetmek üzere köye götürmek isteyen vatandaşların...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, cenazelerini defnetmek üzere köye götürmek isteyen vatandaşların bulunduğu yolcu otobüsü ile araçlar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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