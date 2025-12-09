DOLAR
Şarköy'ün Maskotu Vakvaklar: Limana Yerleşen 30 Kaz

Şarköy Balıkçı Limanı'nda 3 yıldır yaşayan 'Vakvaklar' adlı 30 kaz, balıkçılar ve esnaf tarafından sahiplenilerek ilçenin maskotu oldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:27
Şarköy'ün maskotu: 'Vakvaklar'

Balıkçı Limanı'nda 3 yıldır yaşayan 30 kaz

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, 3 yıl önce Balıkçı Limanına gelerek yaşamaya başlayan kazlar, zamanla çoğalarak 30'a ulaştı. Balıkçılar ve çevre esnafı tarafından sahiplenilen bu kazlar, ilçenin yeni maskotu haline geldi.

Balıkçılar tarafından 'Vakvaklar' adı verilen kazlar, her gün ekmek, salatalık ve marul ile besleniyor. Limanda özenle bakılan kazlar; ilçe sakinleri ile sahil boyunca gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kazlarla balıkçılar arasındaki samimi bağ, ziyaretçilerin de dikkatini topluyor.

Balıkçı Mustafa Galin, kazların 3 yıl önce limana sığındığını belirterek, 'Bu kazlar 3 yıl önce uçarak limanımıza geldi, bir daha da gitmediler. İlk geldiklerinde sayıları çok azdı, zamanla çoğalarak 30’a ulaştılar. Adlarını ’Vakvaklar’ koyduk. 3 yıldır kendi ellerimizle besliyor, gözümüz gibi bakıyoruz. Ben balığa çıktığımda çevredeki esnaf arkadaşlar da kazlarla ilgileniyor' dedi.

Galin, kazlara herhangi bir beklenti olmadan baktıklarını vurgulayarak, 'Bu tamamen hayvan sevgisi. Dışarıdan gelen misafirler kazlarla aramızdaki bağı görünce şaşırıyor. Burada kalmaya devam ettikleri sürece biz de bakmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

