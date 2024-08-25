Şarköy'ün Mavi Bayraklı Plajları Turistlerin Gözdesi

Şarköy'ün Mavi Bayraklı Plajları ile Turizmde Yeni Bir Dönem

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısında yer alan Şarköy, mavi bayraklı plajları sayesinde yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. İlçede toplamda 8 mavi bayraklı halk plajı bulunmaktadır ve bu plajlar, deniz tatili yapmak isteyen ziyaretçileri kendine çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu'ndan Açıklamalar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, mavi bayrak uygulamasının turizm açısından büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Mavi bayrak, yerli ve yabancı turistlerin dikkat ettiği önemli bir kriter. Tatilciler, yalnızca mavi bayraklı olan plajları tercih ediyorlar. Bu plajların verilme süreci ciddi bir değerlendirme gerektiriyor," dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin mavi bayrak altyapısının oluşturulmasındaki katkılarına dikkat çekerek, "Şarköy’de mavi bayraklı plajların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmiş 14 plaj daha mevcut. Bu durum ilçemizin değerini artırıyor," şeklinde konuştu.

Kentteki Diğer Projeler

Hacıoğlu, plajların tam donanımlı olması ve cankurtaran hizmeti sunmasının, turistlere güven verdiğini ifade ederek, "Nitelikli plajlar, bölgeye daha fazla turist çekiyor. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nin de önümüzdeki yıllarda mavi bayraklı plajlar kazanması için çalışmalar sürüyor," dedi.

İşletmecilerden Yorumlar

Otel sahibi Cüneyt Keresteci, Şarköy'ün her zaman tatil için tercih edilen bir yer olduğunu belirterek, "Bu plajların mavi bayrak alması, hem tatilciler hem de işletmeciler için sevindirici bir durum. Mavi bayrak, ilçemizin turizm potansiyelini artırıyor," ifadelerini kullandı. Keresteci, "Şarköy, huzurlu ve keyifli bir tatil için vazgeçilmez bir bölge," diye ekledi.

Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, mavi bayraklı plajlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açıklamalarda bulundu.