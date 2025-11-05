Şarköy Zeytini İçin Hasat Etkinliği Yapıldı

Tekirdağ'da düzenlenen Şarköy zeytin hasadı etkinliği, okul uygulamaları ve Mürefte'deki toplama çalışmasıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:35
Tekirdağ’ın meşhur ürünü Şarköy Zeytini için düzenlenen hasat etkinliği, hem eğitim hem de üretim ayağıyla gerçekleştirildi.

Okul Ziyareti ve Uygulamalı Eğitim

Programın ilk durağında 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında zeytin toplama ve zeytin sıkımı, zeytinyağı asit ölçümü, sabun üretimi ve süt analizi gibi uygulamalı eğitim çalışmaları yapıldı.

Şarköy markalı zeytinyağı ticareti yapan işletme sahibi Salih Zeki Özmen, protokol üyelerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Mürefte'de Toplama Etkinliği

Okul ziyaretinin ardından etkinlik, Mürefte Mahallesi'ne taşındı. Tarım paydaşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen hasat çalışmaları bölgede yoğun ilgi gördü.

Protokol ve Katılımcılar

Şarköy ilçesindeki etkinliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, il ve ilçe protokol üyeleri, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

