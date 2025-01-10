Sarkozy, 'Libya Davası'ndaki Yolsuzluk Suçlamalarını Reddetti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:58
Sarkozy, 'Libya Davası'ndaki Yolsuzluk Suçlamalarını Reddetti

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Suçlamaları Kategorik Olarak Reddetti

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007'deki seçim kampanyasını Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı maddi destek alarak finanse ettiği iddialarıyla gündem olan 'Libya Davası'nda suçlamaları kabul etmedi.

Davada Gözler Sarkozy'de

Paris Ceza Mahkemesi'nde 6 Ocak'ta görülmeye başlanan davada, Sarkozy'nin yanı sıra üçü eski bakan 12 kişi daha yargılanıyor. Duruşma sürecinde Sarkozy, "Asla ve asla kampanyamda Libya'nın 1 avrosunu 1 sentini bile bulamayacaksınız." diyerek, kendisine yöneltilen suçlamaları net bir dille reddetti.

Sarkozy, bir an önce hakikatin ortaya çıkmasını ve hukukun işletilmesini istediğini vurguladı.

Uzun Süren Soruşturmanın Ardından Gelen Yargılama

10 yılı aşkın süredir süren soruşturmanın ardından Sarkozy ve diğer sanıklar, Kaddafi yönetimiyle yolsuzluk anlaşması yapmakla suçlanıyor. Dava sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

Suçlu bulunması durumunda Sarkozy'nin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor. 2007-2012 yıllarında Fransa'nın Cumhurbaşkanlığını yürüten Sarkozy, hakkındaki suçlamaları soruşturmanın başından itibaren inkar ediyor.

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