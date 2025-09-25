Sarkozy’nin Libya Yolsuzluk Davasında Karar Bugün Açıklanıyor

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "Libya davası"nda mahkeme kararını bugün verecek. Paris Mahkemesi'nin karar duruşması yerel saatle 10.00'da başlayacak.

Dava ve iddiaların özeti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında görülen davada Paris Savcılığı, hakkında 7 yıl hapis cezası talep edilen Sarkozy hakkında karar bekleniyor. Davada Sarkozy, seçim kampanyasında Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı maddi destek almakla suçlanıyor.

İddialara göre Sarkozy, 2006 sonu ile 2007 başında yürüttüğü seçim kampanyasında Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı öne sürülüyor. Bu iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmış, dava ocak ayında görülmeye başlanmıştı.

Diğer sanıklar ve ceza talepleri

Savcılık, eski İçişleri Bakanı Claude Guéant hakkında 6 yıl, eski İçişleri Bakanı Brice Hortefeux hakkında 3 yıl, eski Bütçe Bakanı ve La République En Marche partisinden milletvekili olan Éric Woerth hakkında ise 1 yıl hapis cezası talep ediyor. Dava toplamda 11 kişinin yargılandığı bir dosya niteliğinde.

Soruşturma süreci ve kilit tanık

Sarkozy, soruşturma sürecinin başından bu yana hakkındaki suçlamaları reddediyor. İlgili soruşturmada, Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine kilit tanık statüsündeydi. Takieddine'nin, 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülmüştü; ancak Takieddine önce bu iddiayı desteklemiş, sonra 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Ayrıca Sarkozy'nin, Takieddine'ye yönelik olarak hakkındaki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığı ve bunun için 608 bin avro harcadığı iddia ediliyor. Kilit tanık Takieddine, 23 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetmişti.

Önceki mahkeme kararı

Sarkozy, yolsuzluktan yargılandığı "telekulak" davasında Aralık 2024'te 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırılmış; cezasını evde elektronik kelepçe ile çekmesine ve 3 yıl süreyle seçilme hakkından mahrum bırakılmasına hükmedilmişti.

Sarkozy hakkındaki Libya davasında verilecek karar, hem içeride hem de uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.