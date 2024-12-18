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Sarkozy’nin Telekulak Davasındaki 1 Yıl Ev Hapsi Cezası Onandı

Fransa Yargıtayı, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin telekulak davasındaki 1 yıl ev hapsi cezasını onayladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:58
Sarkozy’nin Telekulak Davasındaki 1 Yıl Ev Hapsi Cezası Onandı

Fransa'da Sarkozy'nin Ev Hapsi Cezası Onandı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk suçlamalarıyla gündeme gelen "telekulak" davasında aldığı 1 yıl ev hapsi cezasının Yargıtay tarafından onandığını bildirdi. Bu karar, Mayıs 2023'te tecilli hapis cezası alan Sarkozy için önemli bir adım oldu.

Yargıtay'dan Nihai Karar

Yargıtay, Sarkozy'nin yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili itirazını reddetti. Böylece, Sarkozy'nin evde elektronik kelepçe ile hapis yatması ve 3 yıl süreyle seçilme hakkından men edilmesi kararı resmiyet kazandı.

Sarkozy'nin Açıklaması

Sarkozy, Yargıtay'ın kararına ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, masum olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Anayasa Konseyi tarafından haklarının ihlal edildiğini savundu. Ayrıca, AİHM'e başvurarak durumu uluslararası boyuta taşıyacağını duyurdu.

Diğer Sanıklar ve İlgili Davalar

Aynı davada avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert de benzer cezalara çarptırıldı. Herzog, 3 yıl avukatlık yapmaktan men edildi.

2014 yılında başka bir davada, Sarkozy'ye nüfuz ticareti ve duruşmaların gizliliğini ihlal etme suçlaması yöneltilmişti. O dönemde L'Oreal skandalı bağlamındaki bilgi sızıntılarıyla ilgisi olduğu iddia edilmişti.

Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmeler neticesinde, emniyet ve savcılarla yapılan soruşturmalar çerçevesinde bilgi alışverişinde bulunduğu belirlenmişti.

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