Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 Ayda 3 milyon 951 bin 538 Yolcu

Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 Ayda Yoğun Geçiş

Vali Turan Ergün yerinde inceledi

Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği incelemeler sonrası önemli verileri paylaştı. Ergün, sınır kapısından bu yılın ocak-eylül döneminde 3 milyon 951 bin 538 yolcu geçişi kaydedildiğini bildirdi.

İncelemeler sırasında Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kaan Ayaz ve Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran ile çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ergün, kapının ülke ticareti ve yolcu trafiği açısından önemine vurgu yaptı.

Geçiş ve araç istatistikleri

Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin en aktif kara hudut kapılarından biri olduğunu belirterek, kapının aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeli taşıdığını söyledi. Yetkilinin verdiği rakamlara göre bu dönemde kapıdan 3 milyon 951 bin 538 yolcu geçiş yaptı.

Ayrıca sınır kapısında gerçekleşen araç trafiği şu şekilde gerçekleşti: 294 bin 306 tır ve kamyon ile 273 bin 575 otobüs ve otomobil giriş-çıkış yaptı.

Vali Ergün, sınır kapısının güvenli, hızlı ve ticareti destekleyen işleyişinin korunmasının önemine dikkat çekti ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

