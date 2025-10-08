Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 Ayda 3 milyon 951 bin 538 Yolcu

Artvin Valisi Turan Ergün: Sarp Sınır Kapısı'ndan ocak-eylül arasında 3 milyon 951 bin 538 yolcu ile binlerce tır ve araç geçti.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:57
Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 Ayda 3 milyon 951 bin 538 Yolcu

Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 Ayda Yoğun Geçiş

Vali Turan Ergün yerinde inceledi

Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği incelemeler sonrası önemli verileri paylaştı. Ergün, sınır kapısından bu yılın ocak-eylül döneminde 3 milyon 951 bin 538 yolcu geçişi kaydedildiğini bildirdi.

İncelemeler sırasında Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kaan Ayaz ve Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran ile çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ergün, kapının ülke ticareti ve yolcu trafiği açısından önemine vurgu yaptı.

Geçiş ve araç istatistikleri

Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin en aktif kara hudut kapılarından biri olduğunu belirterek, kapının aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeli taşıdığını söyledi. Yetkilinin verdiği rakamlara göre bu dönemde kapıdan 3 milyon 951 bin 538 yolcu geçiş yaptı.

Ayrıca sınır kapısında gerçekleşen araç trafiği şu şekilde gerçekleşti: 294 bin 306 tır ve kamyon ile 273 bin 575 otobüs ve otomobil giriş-çıkış yaptı.

Vali Ergün, sınır kapısının güvenli, hızlı ve ticareti destekleyen işleyişinin korunmasının önemine dikkat çekti ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Artvin Valisi Turan Ergün (sağda), Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki...

Artvin Valisi Turan Ergün (sağda), Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yılın ocak-eylül döneminde 3 milyon 951 bin 538 yolcunun geçiş yaptığını bildirdi. Vali Ergün, sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün (sağda), Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lecornu, Macron ile 'Olası Çözümleri' Görüşecek — Yeni Hükümet İçin Müzakereler
2
Özgür Özel'den 'Vicdan' Gemisine Saldırıya Kınama: İsrail ve Trump Eleştirisi
3
DMM: Eskişehir Beylikova NTE Sahasının ABD'ye Devredileceği İddiası Asılsız
4
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reformlara Destek Vermesi 'Günahlarına Kefaret' Olur
5
Gunma'da Markete Giren Ayı 2 Kişiyi Yaraladı
6
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak