Şasi Numarası Dolandırıcılığı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Ankara merkezli operasyonda deprem bölgesinden alınan hasarlı araçların şasi numaraları yurt dışından getirilen araçlara işlendi; 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 21:18
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, deprem bölgesinden alınan hasarlı araçların şasi numaralarının yurt dışından getirilen araçlara işlendiği tespit edildi. Operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

Operasyon ve suçlamalar

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin "kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarını işledikleri belirlendi.

Gözaltı ve tutuklamalar

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 39 şüpheliden 35 kişi yakalandı. İşlemleri tamamlananlardan 10 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi salıverildi.

Aramalar sürüyor

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

