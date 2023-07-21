Şaşırtan olay: Bisküvinin içinden minare kalıntıları çıktı

Tarihi bir keşif yaşandı! Selçuklu Devleti döneminde Kutbeddin Melikşah tarafından yaptırılan Ulu Cami'nin minaresinden zamanla dökülen yazılar, şaşırtıcı bir yerden ortaya çıktı: bisküvi! Bisküvi olarak adlandırılan alt sıva kalıntılarından yapılan tespitle bu önemli keşif yapılmış oldu.

Tarihi minarenin içinden çıkan bu yazı kalıntıları, caminin tarihine ışık tutacak ve tarihçiler için büyük bir öneme sahip olacak. Bu tür keşifler, tarihin izlerini günümüze taşımak ve geçmişin sırlarını çözmek için son derece değerlidir. Umarız bu keşif, geçmişimiz hakkında daha fazla bilgi edinmemize ve tarihimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. İşte detaylar...





TARİHİ KEŞİF YAŞANDI KUTBEDDİN MELİKŞAH ULU CAMİ

Sivas'ta bulunan tarihi Ulu Cami'nin minaresi, eğriliğiyle biliniyor ve zamanla yüzey bezemelerinde dökülmeler meydana geldi. Bu durumun fark edilmesi üzerine restorasyon kararı alındı. Minarenin ilk yapıldığı dönemde kullanılan kufi tekniğiyle yazılmış olan yazıların bir kısmının tamamen, bir bölümünün de kısmen döküldüğü tespit edildi. Bu yazıların orijinal hallerinin yeniden tespiti için yapılan çalışmalarda, bisküvi tabir edilen alt sıva kalıntıları incelendi. İşte diğer ayrıntılar...





Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Toy ve Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Murat Topçu'nun çalışmasıyla döküntü ve eksik yazılar belirlendi ve restorasyon süreci için önemli bir aşama tamamlandı. Minaredeki restorasyon çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı açıklandı. Minaredeki yazıların kaybolmaması için yapılan bu titiz çalışma, tarihi eserin hayat bulmasına ve eksikliklerin giderilmesine önemli katkı sağladı. Minarenin içindeki yazıların yerine yeniden orijinal halleriyle konulacağı belirtildi. Yazılar arasında, "Mülk Allah'ındır", "Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir, Muhammed içinizden hiçbirinizin babası değildir" gibi anlamlı ifadeler yer alıyor. Restorasyon çalışmaları, Sivas'ın tarihi zenginliğine ve kültürel mirasına yapılan önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.