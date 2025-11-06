Sason'da Kurt Saldırısı: 10 Keçi Telef, 10 Yaralı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü'nde, gece saatlerinde bir kurtun girmesi sonucu 10 keçi telef oldu, 10'u yaralandı.

Olayın Detayları

Geçimini hayvancılıkla sürdüren Hayriye Can'a ait ağıla gece saatlerinde giren kurtun saldırısı, sabah saatlerinde besici tarafından fark edildi. Olayı gören köy sakinleri durumu bildirdi ve yaralı hayvanlara müdahale etti.

Yetkililerin İncelemesi

Kurt saldırısı bölgedeki vatandaşlarda endişe oluştururken, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

