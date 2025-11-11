Sason’un 'Cesur Nine'si Tayyibe Karabulut Vefat Etti

Sason’un 'Cesur Nine'si Tayyibe Karabulut hayatını kaybetti

Gürgenli köyünde toprağa verildi

Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan Tayyibe Karabulut, toplumda "cesur nine" olarak biliniyordu. Geçtiğimiz yıl kümesine giren bir tilkiyi elleriyle yakalayıp karnını doyurduktan sonra yeniden doğaya salmasıyla geniş yankı bulmuştu.

80 yaşındaki Tayyibe Karabulut, gösterdiği yürek ve merhamet örneğiyle sadece köylülerinin değil, tüm Türkiye’nin gönlünde yer edinmişti. O anların görüntüleri, kendisini bir dönemin sembol ismi haline getirdi.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Tayyibe Nine, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümü ilçede derin üzüntü yarattı.

Köylüler, "O hem cesurdu hem de merhametliydi. Tilkiye bile şefkat gösteren bir kalbi vardı" diyerek Tayyibe Ninenin unutulmayacağını vurguladı.

Tayyibe Karabulut, Gürgenli köyü mezarlığında toprağa verildi.

