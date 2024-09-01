SAT Komandolarının Silahlı Eğitim Görüntüleri Paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Paylaşım

Türkiye'nin savunma kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında, Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının silahlı eğitim görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Görüntüler Övgüyle Duyuruldu

Paylaşımda, "O bir SAT komandosu. Güçlü, cesur, korkusuz" ifadesi kullanılarak, eğitimlerin zorlu ve disiplinli yapısına dikkat çekildi. Bu tarz eğitimlerin, mevcut güvenlik tehditlerin üstesinden gelmek için kritik önem taşıdığı vurgulandı.