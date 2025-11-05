SATKOF ve Belarus Sağlık Köprülerini Güçlendiriyor

Resmi temasla ortak projelere yeşil ışık

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anatoli A. Glaz ile büyükelçilikte bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında sağlık turizmi, sağlık teknolojileri, eğitim, yatırım ve inovasyon alanlarında geliştirilebilecek ortak projeler ele alındı. Taraflar, güçlü sağlık altyapıları ve bilimsel potansiyelin birleştirilmesiyle rehabilitasyon merkezleri, termal sağlık tesisleri ve dijital sağlık uygulamaları konularında iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldı.

Prof. Dr. Aysun Bay, Belarus’un sağlık diplomasisine verdiği önemi vurguladı ve Kasım 2025'te İzmir’de düzenlenecek olan "The 1st International Conference: Health Tourism Bridges - Health Diplomacy & Innovation in Türkiye" etkinliğinde Belarus’un resmî katılımının değer katacağını ifade etti.

