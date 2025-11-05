SATKOF ve Belarus Sağlık Köprülerini Güçlendiriyor

SATKOF Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Belarus Ankara Büyükelçisi Anatoli A. Glaz ile Türkiye-Belarus sağlık iş birliğini ve Kasım 2025 İzmir konferansını görüştü.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 20:08
SATKOF ve Belarus Sağlık Köprülerini Güçlendiriyor

SATKOF ve Belarus Sağlık Köprülerini Güçlendiriyor

Resmi temasla ortak projelere yeşil ışık

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyet, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anatoli A. Glaz ile büyükelçilikte bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında sağlık turizmi, sağlık teknolojileri, eğitim, yatırım ve inovasyon alanlarında geliştirilebilecek ortak projeler ele alındı. Taraflar, güçlü sağlık altyapıları ve bilimsel potansiyelin birleştirilmesiyle rehabilitasyon merkezleri, termal sağlık tesisleri ve dijital sağlık uygulamaları konularında iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldı.

Prof. Dr. Aysun Bay, Belarus’un sağlık diplomasisine verdiği önemi vurguladı ve Kasım 2025'te İzmir’de düzenlenecek olan "The 1st International Conference: Health Tourism Bridges - Health Diplomacy & Innovation in Türkiye" etkinliğinde Belarus’un resmî katılımının değer katacağını ifade etti.

ATKOF GENEL BAŞKANI PROF. DR. AYSUN BAY, BELARUS CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANATOLİ A. GLAZ...

ATKOF GENEL BAŞKANI PROF. DR. AYSUN BAY, BELARUS CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANATOLİ A. GLAZ İLE GÖRÜŞTÜ.

ATKOF GENEL BAŞKANI PROF. DR. AYSUN BAY, BELARUS CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANATOLİ A. GLAZ...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Seren Albay, Sokak Hayvanlarına Evinde Şefkatle Bakıyor
2
Samsun'da FETÖ Operasyonunda 1 Kişiye Ev Hapsi, 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest
3
Osmangazi Belediyesi 2026 Bütçesi 9 milyar 525 milyon lira ile Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
4
Tayland'da Loy Krathong (5 Kasım): Yüzen Fenerler ve Çevre Duyarlılığı
5
Kırşehir'de "Kunduz Süper Ay" Cacabey ve Kapucu Camii'ni Aydınlattı
6
Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama başlatıldı
7
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi