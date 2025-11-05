SAÜ'de Siber Kalkan: 'Siber Güvenliğe Giriş' ile Öğrenciler Hazırlanıyor

Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Siber Güvenliğe Giriş' etkinliğinde siber saldırılar, savunma yöntemleri ve sektördeki istihdam olanakları ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:15
Sakarya Üniversitesi (SAU) Siber Güvenlik Öğrenci Topluluğu, dijital tehditlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla "Siber Güvenliğe Giriş" adlı önemli bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleştirildi ve bilgisayar, yazılım ve siber güvenlik mühendisliği bölümlerinden çok sayıda öğrencinin ilgisini çekti.

Eğitimin Amacı ve İçeriği

Etkinliğin temel hedefi, öğrencileri siber güvenlik alanının temel konularında bilinçlendirmek olarak belirlendi. Eğitim kapsamında güncel siber saldırı çeşitleri, sistemlerde güvenlik açığına yol açan unsurlar ile bireysel ve kurumsal düzeyde alınması gereken önlemler detaylı biçimde ele alındı.

Konuşmacılar: Teori ve Pratik Deneyimin Buluşması

Dikkat çeken yönlerden biri, konuşmacı profilinin öğrenci ağırlıklı olmasıydı. Sektörde aktif staj yapan ve siber güvenlik alanında deneyim kazanmış öğrenciler kürsüye çıkarak edindikleri pratik bilgileri akranlarıyla paylaştı. Bu yaklaşım, katılımcılara interaktif ve saha odaklı bir öğrenme ortamı sundu.

Kariyer İmkanları ve İstihdam

Teknik içeriklerin yanı sıra etkinlikte siber güvenlik sektöründeki kariyer fırsatları, güncel iş imkanları ve istihdam süreçleri de gündeme alındı. Konuşmacılar, katılımcılara kariyer planlaması ve sektöre girişe dair pratik bilgiler aktardı.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi ve katılımcılarda siber güvenlik farkındalığını artıran bir iz bıraktı.

