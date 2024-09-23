Savaş Muhabirliği Eğitimi Başlıyor

Yeni Eğitim Programı Başladı

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, Polis Akademisi ile birlikte, 26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimini düzenliyor. Bu eğitim, 23 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Eğitim Süreci

Eğitime 25 basın mensubu katılacak olup, katılımcılar savaş alanında gerekli olan bilgi ve becerileri kazanacaklar.

Eğitimin Önemi

Savaş muhabirliği, zorlu koşullar altında doğru ve güvenilir haber verme yeteneği gerektiren bir meslek dalıdır. Bu tür eğitimler, gazetecilerin karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan "26. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı", 25 basın mensubunun katılımıyla başlıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan "26. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı", 25 basın mensubunun katılımıyla başlıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan "26. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı", 25 basın mensubunun katılımıyla başlıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan "26. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı", 25 basın mensubunun katılımıyla başlıyor.