Savaşın fitili ateşlendi: Kuzey Kore ateşe başladı!

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki deniz sınırının güneyinde ve doğusunda bulunan iki adaya yönelik 200'den fazla top atışı gerçekleştirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı ve yerel makamlar, adalarda yaşayan halkın güvenliği için tahliye işlemi başlattıklarını açıkladılar.

İLK ADIM 'SAVAŞA HAZIRIZ' MESAJININ ARDINDAN GELDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore ve ABD'yi savaşla tehdit etmeye devam ediyor. Kim, Pyongyang yönetiminin askeri gücünü göstermek için son bir hamle yaptı ve Güney Kore ile tartışmalı deniz sınırının yakınına 200'den fazla top mermisi fırlattı.