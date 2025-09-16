Savate Türkiye'de Çığ Gibi Büyüyor: 1014 Lisanslı Sporcu

MUHAMMED KAYGIN - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, kick boks ile boks karışımı, ayakların kullanıldığı bir spor branşı olan savatenin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Bir Yılda 1014 Lisanslı Sporcu

Kibaroğlu, federasyona 2024 Haziran ayında bağlanmalarının ardından ilk bir yılda 1014 lisanslı sporcu sayısına ulaştıklarını söyledi. Federasyon çatısı altında 5-9 Şubat 2025 tarihlerinde Çankırı'da gerçekleştirilen ilk resmi Türkiye Şampiyonası'na 361 lisanslı sporcunun katıldığını aktardı.

Milli Takımlar ve Uluslararası Başarılar

Türkiye şampiyonasının ardından Büyükler Combat, Büyükler Assaut, Gençler Assaut ve Yıldızlar Assaut olmak üzere dört milli takım kurduklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini kaydeden Kibaroğlu, ilk combat şampiyonasında bir dünya şampiyonu çıkardıklarını ve 3 dünya finali oynayarak Fransa'nın ardından ikinci sırayı aldıklarını ifade etti.

Kibaroğlu, Kasım ayında yapılacak dünya final maçlarında Türkiye'yi 3 sporcu ile temsil edeceklerini belirterek, "Bu çok büyük başarı. Türk savatesi tecrübeli, deneyimli. Türk savatesi yeni kuruldu ama 25 yıllık tecrübeye dayanıyor. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, en güzeli de bu. Devletimizin verdiği imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Tabii ki bu imkanlardan dolayı da başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a, Federasyon Başkanımız Hasan Öztürk ve Federasyon çalışanlarına da teşekkür ediyoruz." dedi.

Hedef: 2026'da 3-5 Bin Lisanslı Sporcu

Kibaroğlu, "Lisanslarımız bizim 6'ncı aydan 6'ncı aya çıkıyor. Hedefimiz 2026 Haziran ayında 3 bin veya 5 bin arasında yükselmek. Çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu. Önümüzdeki şampiyonaların artık iki binden fazla katılımcı ile gerçekleştirilmesini beklediklerini ve "çığ gibi büyüyoruz" ifadesini kullandığını vurguladı.

Türkiye'de artık bir savate gerçeği bulunduğunu belirten Kibaroğlu, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile uluslararası dereceleri hatırlatarak, sporu her yaş ve engel grubuna uygun şekilde yaymayı amaçladıklarını söyledi: "Herkes savate yapabilir, 3,5 yaşında başlayıp engellilere kadar, yetmiş yaşına kadar insanlar savate sporunu yapabilir. Yavaş ilerliyoruz ama sağlıklı ilerliyoruz çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan bir federasyonuz. Onun için büyüme devam ediyoruz."

