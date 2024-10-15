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Savcıya Yönelik Ölüm Tehditleri: İtirafçı Şüpheli Olayı Aydınlatıyor

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'na yönelik ölüm tehdidi soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:19
Savcıya Yönelik Ölüm Tehditleri: İtirafçı Şüpheli Olayı Aydınlatıyor

Savcıya Yapılan Ölüm Tehditinin Ardındaki Gerçekler

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.'nin makamında karşılaştığı ölüm tehdidi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, itirafçı durumdaki şüpheli M.E.O.'nun ifadesine ulaşıldı.

İtirafçı Şüphelinin İfadesi

İtirafçı şüpheli M.E.O., önceki ifadesinde, tutuklanan şüpheli Mustafa Kemal Zengin ile tanışma sürecini anlattı. Zengin’in kendisini İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıttığını öne sürdü.

M.E.O, Zengin tarafından Ankara'ya davet edildiğini, burada kimliğinin alındığını ve sonrasında MİT kimliğine sahip olduğunu belirtti. Zengin’in vermiş olduğu talimatlarla bir dizi işte görevlendirildiğini kaydederek, toplamda 1.5 yıl boyunca Zengin’in yanında çalıştığını ifade etti.

Tehditler ve Olayın Gelişimi

Özellikle M.E.O, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce farklı illerde düzenlenen mitingler için görevlendirildiğini açıkladı. Zengin’in kendisine, polislere kesinlikle kimlik göstermemesi gerektiğini, aksi takdirde başına gelebileceklerden dolayı uyardığını ve bu talimatların hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Olaylar geliştikçe, M.E.O, Zengin’in kendisini yeniden arayarak, adliye çalışanına yönelik bir suikast gerçekleştirmesi için yüksek bir teklif sunduğunu bildirdi. Teklifinin amacının sadece korkutmak olduğunu öne sürdü.

Soruşturmanın Süreci ve Sonuçları

Olay ile ilgili yürütülen soruşturmada, ilk olarak savcıya yönelik tehditlerin hangi kaynaklardan geldiği araştırıldı. Bu bağlamda, Avukat A.A'nın savcıyı tehdit ettiği, bir dizi kişinin de bu olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Soruşturma sonucunda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bu şahıslardan 5'inin tutuklandığı belirtildi. Y.E.'nin, özel hastanelerde yaşanan olaylarla ilgili hazırladığı fezleke ise yetkili mercilere iletildi.

Yaşanan bu süreçler, hukuk ve adaletin sağlanması bağlamasında dikkatle takip edilmektedir.

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Savcıya Yönelik Ölüm Tehditleri: İtirafçı Şüpheli Olayı Aydınlatıyor

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