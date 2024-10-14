DOLAR
34,26 0,12%
EURO
37,43 0,28%
ALTIN
2.920,11 0,28%
BITCOIN
2.254.004,27 -4,94%

Savcıya Yönelik Tehdit Soruşturmasında İtirafçı Ortaya Çıktı

Büyükçekmece'de savcı Y.E.'ye ölüm tehdidinde bulunuldu. İtirafçı, 100 bin dolar karşılığında suikast teklif edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:36
Savcıya Yönelik Tehdit Soruşturmasında İtirafçı Ortaya Çıktı

Büyükçekmece'de Bir Savcıya Yapılan Tehdit Soruşturması

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine dair soruşturmalarda bir şüpheli itirafçı oldu. İtirafçı, M.K.Z. isimli zanlının, kendisine adliyeden birini silahla vurması karşılığında 100 bin dolar teklif ettiğini söyledi.

Soruşturmanın Seyri

Y.E., bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürütmekteydi. Soruşturma devam ederken, 30 Ağustos’ta avukat A.A. ile yaptığı görüşmede, M.K.Z. tarafından bazı şüphelilerin tahliyeleri gerçekleştirilmezse, kendisine yönelik suikast düzenleneceği tehdidinde bulunuldu.

Bu tehditlerin ardından, savcının yakınlarına ve günlük yaşamına dair bilgilerin sızdırılmasına yönelik bir araştırma başlatıldı. Savcının odasına gizli kayıt cihazı yerleştirildi ve A.A.'nın M.K.Z. ile yaptığı tehdit konuşması kaydedildi.

Yürütülen Operasyonlar ve Gözaltılar

Soruşturma çerçevesinde toplam 11 kişi gözaltına alındı. 3 jandarma personeli serbest bırakılırken, aralarında iki avukatın da bulunduğu 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ayrıca, savcının tehdit edilmesinden önce kişisel bilgilerinin 3 jandarma tarafından sorgulandığı tespit edildi.

Öte yandan, Savcı Y.E.'nin yürüttüğü bebek acil hasta sevkiyle ilgili diğer soruşturmalarda, 22'si tutuklu toplam 47 şüphelinin yargılanmasına dair fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Raporu: Lübnan'da 1.2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi
2
Sakarya'da Eş Cinayeti ve İntihar Olayı
3
Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Gerçekleşti
4
Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında Gelişme
5
AB'den İsrail'e Kınama: Gazze'deki Saldırılar Cevapsız Kalmayacak
6
Ümraniye'de Asker Konvoyu Sırasında Trafiği Tehdit Eden Sürücülere Ceza
7
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor