Savcıya Yönelik Tehdit Soruşturmasında İtirafçı Ortaya Çıktı

Büyükçekmece'de Bir Savcıya Yapılan Tehdit Soruşturması

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine dair soruşturmalarda bir şüpheli itirafçı oldu. İtirafçı, M.K.Z. isimli zanlının, kendisine adliyeden birini silahla vurması karşılığında 100 bin dolar teklif ettiğini söyledi.

Soruşturmanın Seyri

Y.E., bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürütmekteydi. Soruşturma devam ederken, 30 Ağustos’ta avukat A.A. ile yaptığı görüşmede, M.K.Z. tarafından bazı şüphelilerin tahliyeleri gerçekleştirilmezse, kendisine yönelik suikast düzenleneceği tehdidinde bulunuldu.

Bu tehditlerin ardından, savcının yakınlarına ve günlük yaşamına dair bilgilerin sızdırılmasına yönelik bir araştırma başlatıldı. Savcının odasına gizli kayıt cihazı yerleştirildi ve A.A.'nın M.K.Z. ile yaptığı tehdit konuşması kaydedildi.

Yürütülen Operasyonlar ve Gözaltılar

Soruşturma çerçevesinde toplam 11 kişi gözaltına alındı. 3 jandarma personeli serbest bırakılırken, aralarında iki avukatın da bulunduğu 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ayrıca, savcının tehdit edilmesinden önce kişisel bilgilerinin 3 jandarma tarafından sorgulandığı tespit edildi.

Öte yandan, Savcı Y.E.'nin yürüttüğü bebek acil hasta sevkiyle ilgili diğer soruşturmalarda, 22'si tutuklu toplam 47 şüphelinin yargılanmasına dair fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.