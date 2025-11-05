Şavşat’ta Ormanda Kaybolan 85 Yaşındaki Kadın Sağ Bulundu

Artvin’in Şavşat ilçesinde cam sakızı toplamak için ormanlık alana giden 85 yaşındaki kadın, yapılan arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

İhbar ve arama çalışmaları

Olay, bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, annesinin cam sakızı toplamak amacıyla ormana gittiğini ve kendi imkanlarıyla yaptığı aramalara rağmen bulamadığını bildirmesiyle gündeme geldi.

İhbarın ardından Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve drone unsurlarından oluşan toplam 57 personel ile arama başlattı.

Hızlı müdahale sonucu sağ bulundu

Yoğun ve koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp kadın, kaybolduğu ormanlık alanda kısa süre içinde sağ ve sağlıklı olarak bulundu.

