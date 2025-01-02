DOLAR
35,3 0,16%
EURO
36,66 -0,05%
ALTIN
2.993,42 -0,31%
BITCOIN
3.395.243,11 -1,42%

Savunma Bakanı Austin'in 11 Eylül Sanıkları İçin Geçersiz Kılma Girişimi Reddedildi

Mahkeme, ABD Savunma Bakanı Austin'in 11 Eylül sanıklarının savunma anlaşmalarını geçersiz kılma girişimini hukuka aykırı buldu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:27
Savunma Bakanı Austin'in 11 Eylül Sanıkları İçin Geçersiz Kılma Girişimi Reddedildi

Mahkeme Kararı Açıklanırken Gelişmeler Yaşandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in, 11 Eylül 2001 terör saldırılarını planlamakla suçlanan 3 sanığın savunma anlaşmalarını geçersiz kılma girişimi, mahkeme tarafından reddedildi. Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi (CMCR), Austin'in bu yöndeki temyiz başvurusunu usulsüz buldu.

Sanıklar ve Davanın Temel İddiaları

Öne çıkan sanıklar arasında Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Mubarek Bin Attash ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi yer alıyor. NBC'nin haberine göre mahkeme, bu sanıklarla yapılan savunma anlaşmalarının geçerliliği konusunda belirleyici bir karar aldı.

Austin'in Yetkisi Sorgulandı

Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi, Austin'in, komisyon yetkilisi Susan Escallier tarafından müzakere edilen bu anlaşmaları geçersiz kılma yetkisine sahip olmadığını ifade etti. Mahkeme, Austin'in bu eyleminin "adaletsiz" ve "yetkisinin ötesinde" olduğunu belirtti.

Mahkemenin Sonuçları

CMCR, Austin'in, sanıkların ölüm cezasından kurtulmalarına olanak tanıyan anlaşmaları geriye dönük olarak bozma çabasını hukuka aykırı buldu ve bu durumun üç sanığın adil yargılanma hakkını zedeleyeceğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SOLOTÜRK Mersin'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
2
Liberman'dan Şok Açıklama: Gazze'ye Tüm İnsani Yardımların Durdurulması Gerekiyor
3
İzmir'de Hemşire Ölümüne Neden Olan Sürücüye Ev Hapsi Kararı
4
Batman'da Yetkisiz Silah Tamiri Yaparken Yakalandı
5
Eski Bakan Nahit Menteşe'ye TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi
6
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 14 Bin 594 Lira Ceza
7
Elazığ’da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Yakalandı, 3 Gözaltı

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları