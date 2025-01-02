Savunma Bakanı Austin'in 11 Eylül Sanıkları İçin Geçersiz Kılma Girişimi Reddedildi

Mahkeme Kararı Açıklanırken Gelişmeler Yaşandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in, 11 Eylül 2001 terör saldırılarını planlamakla suçlanan 3 sanığın savunma anlaşmalarını geçersiz kılma girişimi, mahkeme tarafından reddedildi. Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi (CMCR), Austin'in bu yöndeki temyiz başvurusunu usulsüz buldu.

Sanıklar ve Davanın Temel İddiaları

Öne çıkan sanıklar arasında Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Mubarek Bin Attash ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi yer alıyor. NBC'nin haberine göre mahkeme, bu sanıklarla yapılan savunma anlaşmalarının geçerliliği konusunda belirleyici bir karar aldı.

Austin'in Yetkisi Sorgulandı

Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi, Austin'in, komisyon yetkilisi Susan Escallier tarafından müzakere edilen bu anlaşmaları geçersiz kılma yetkisine sahip olmadığını ifade etti. Mahkeme, Austin'in bu eyleminin "adaletsiz" ve "yetkisinin ötesinde" olduğunu belirtti.

Mahkemenin Sonuçları

CMCR, Austin'in, sanıkların ölüm cezasından kurtulmalarına olanak tanıyan anlaşmaları geriye dönük olarak bozma çabasını hukuka aykırı buldu ve bu durumun üç sanığın adil yargılanma hakkını zedeleyeceğine dikkat çekti.