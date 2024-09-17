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Savunma Bakanı Güler Bayburt'ta Milli Duruşu Vurguladı

Bakan Yaşar Güler, Türkiye'nin uluslararası etkisini artırma kararlılığını Bayburt'ta dile getirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:21
Savunma Bakanı Güler Bayburt'ta Milli Duruşu Vurguladı

Bakan Güler, Bayburt'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, ülkenin milli ve manevi değerlere olan bağlılığını vurguladı. Güler, "Bayburt, kahraman atalarımızın torunlarıyla birlikte, bir tarih müzesi gibi hayat bulmaktadır," dedi.

Küresel Bir Aktör Olma Vizyonu

Bakan Güler, Türkiye'nin artık yurt içindeki tehditleri sınırlarına dayanmadan, kaynağında bertaraf etmeyi başardığını belirtti. "Ülkemiz, geniş coğrafyalarda barış ve istikrarı tesis etme çabalarını sürdürmektedir," ifadesini kullandı. "Bayburt, Modern Bir Şehir Olma Yolunda İlerliyor"

Güler, son yıllarda yapılan yatırımların Bayburt'u modern, yaşanabilir bir şehir haline getirdiğinin altını çizdi. "Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden turizme kadar her alanda önemli projeler hayata geçiriliyor," şeklinde konuştu.

Gelişime Katkı ve Güvenlik Vurgusu

Bayburt'un gelişimi için Milli Savunma Bakanlığı olarak katkı sunacaklarını belirten Güler, ülkenin güvenliği için güçlü ve uyanık olmanın önemini vurguladı. "Etrafımızdaki tehditlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız," dedi.

Kentteki programında ayrıca Bayburt Belediyesi Et Entegre ve Turşu Fabrikası ile Doğal Taş Fabrikası'nı ziyaret eden Güler, gazi Kemalettin Şahin'i de evinde ziyarette bulunarak Türk bayrağı motifli tablo hediye etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde düzenlenen...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde düzenlenen...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde düzenlenen...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

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