Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı Sonuçları

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin hava savunma sistemleri ve diğer kritik projelerin ele alındığı toplantısını duyurdu. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi ve yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantının Ana Başlıkları

Toplantıda, yerli ve milli olarak geliştirilen "Çelik Kubbe Projesi" gibi katmanlı hava savunma sistemlerinin entegrasyonuna yönelik konular değerlendirildi. Ayrıca, Türk savunma sanayinin mevcut durumu, gelecekteki hedefleri ve çeşitli projeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Gözden Geçirilen Projeler

Hava savunma ve füze sistemleri, Milli Muharip Uçak KAAN projesi, Bayraktar TB3 ve AKINCI gibi silahlı insansız hava araçları ile ilgili geliştirme çalışmaları toplantının diğer önemli konuları oldu. Aynı zamanda, durumsal farkındalığı artırıcı sistemler ve elektronik harp projeleri de ele alındı.

Gelişen Kapasite ve Teknolojik Yatırımlar

Türk savunma sanayinin teknolojik kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda insan kaynağı ve yetkinlik geliştirilmesi üzerine tartışmalar yapıldı. Bu bağlamda, Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi karara bağlandı.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Toplantıda, Türk savunma sanayiinde elde edilen başarıların devam ettirilmesi gerektiği vurgulanarak, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların daha da azimle sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.