Savunma Sanayi İcra Komitesinde Yeni Projeler Gündeme Alındı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

Ulusal güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla, Savunma Sanayii İcra Komitesi önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Türkiye'nin yerli ve milli savunma projelerinin durumu değerlendirildi.

Yeni Projeler Gözden Geçirildi

Toplantının gündeminde Milli Muharip Uçak KAAN, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR projeleri yer aldı. Bunun yanı sıra, sürü yeteneği geliştirilmiş kamikaze ve mini insansız hava araçları projeleri de tartışıldı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Bu projelerin gelişimi ile Türkiye, savunma alanında kendi teknolojik altyapısını güçlendirirken, uluslararası pazarda da rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin aldığı kararlar, ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek önemli adımlar arasında yer alıyor.