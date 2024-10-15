Savunma Sanayi ve Ekonomi İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Savunma Sanayi Teklifi

Mecliste başlayan süreç, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve diğer üyelerin katkılarıyla ilerliyor.

Güvenlik Ortamındaki Değişim

Teklifin ilk imza sahibi Hüseyin Altınsoy, kritik coğrafyada var olmanın önemine vurgu yaparak, "Güvenlik ortamının sürekli değiştiği bu süreçte askeri açıdan güçlenmek zorundayız" dedi.

2024 Yılı İçin Kaynak Öngörüleri

2024 yılı bütçesinden savunma sanayisine ayrılan bütçenin 1 trilyon 133,5 milyar lira olduğu bilgisini veren Altınsoy, bu kaynağın merkezi yönetim bütçesinin %10,2'sini oluşturduğunu açıkladı.

Yeni Düzenlemeler ve Kaynak İhtiyacı

Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF) çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelerin, askeri amaçlarla kullanılan bazı ürünlerin vergi kapsamına alınmasını içerdiğini belirten Altınsoy, "Bu kanun teklifi, yalnızca SSDF için kaynak oluşturmayı hedefliyor" dedi.

Teklifin görüşmelerine, komisyon başkanı Mehmet Muş öncülüğünde devam edilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni kaynaklarının kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.