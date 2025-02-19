Savunma Sanayii Başkanı Görgün, BAE Devlet Başkanı ile IDEX 2025'te Bir Araya Geldi

Görgün ve Al Nahyan'dan Stratejik Görüşme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX 2025 kapsamında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, Al Nahyan, IDEX 2025 etkinliği sırasında ROKETSAN'ın standını ziyaret etti. Haluk Görgün'ün de eşlik ettiği bu ziyarette, Türkiye ve BAE arasındaki dostluk ilişkileri, stratejik işbirlikleri ve sürdürülebilir ticaret hedefleri ele alındı.

Savunma Sanayisinde Ortaklık Vurgusu

Ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki savunma sanayisi alanında gelişen ilişkiler ve ortak projelerin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu. Ayrıca, teknoloji transferi imkanları da değerlendirildi.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar da etkinlikte bulunarak Savunma Sanayii Başkanlığı standını ziyaret etti. Görgün ve Tilvar, Türkiye ve Romanya arasındaki savunma sanayi işbirlikleri ve stratejik projelerin geliştirilmesi hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu önemli görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik perspektifinde iki ülkenin savunma sanayisinde daha yakın işbirlikleri geliştirmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam eden IDEX 2025 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan (solda) ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam eden IDEX 2025 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan (solda) ile bir araya geldi.