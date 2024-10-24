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Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki

Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ'taki terör saldırısına dair açıklamalar yaptı, birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:05
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ'taki Durumu Değerlendirdi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2024 SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) standında önemli açıklamalarda bulundu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına değinen Görgün, “Biz biriz, birlikteyiz, daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde en iyisi daha hızlı yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk Ordusuna Destek

Görgün, savunma sanayi olarak Türk ordusuna destek veren bir teknoloji ordusu olduklarını belirtti. “Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Terörle mücadelede kahraman ordumuz için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde teslim edeceğiz” dedi.

Şehitler ve Yaralılar İçin Dua

Görgün, saldırı sırasında şehit olanlar için rahmet dileyerek, “Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, TUSAŞ'taki tüm çalışanların görevlerine motive bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Motivasyon ve Teslimat Vurgusu

Çalışanların yüksek motivasyonla çalıştığını ve teslimatları daha hızlı gerçekleştirmek için gösterdikleri gayreti gurur verici bulduğunu belirten Görgün, “Dünkü saldırıda yaralanan bazı çalışanlarımız bugün işe geldiler. Allah hepsinden razı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

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