Savunma Sanayii Başkanı Görgün, IDEX 2025'te Uluslararası Temaslarını Güçlendiriyor

Görgün, IDEX 2025'te Temaslarını Sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei ile savunma sanayisi alanında önemli iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Görgün'ün IDEX 2025 kapsamında gerçekleşen buluşması hakkında Savunma Sanayii Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, iş birliği alanları, stratejik ortaklıklar ve teknolojik gelişmelerin konuşulduğu vurgulandı. Görgün, "Savunma sanayiimiz, uluslararası iş birliklerini güçlendirerek yenilikçi çözümler ve güçlü ortaklıklarla yoluna devam ediyor," dedi.

Slovakya ile İş Birliği

Ayrıca, Görgün'ün Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu görüşmede, Türkiye ve Slovakya arasındaki savunma sanayisi iş birliği, stratejik ortaklıklar ve gelecekteki projeler değerlendirildi.

Yenilikçi Çözümler

Görgün, IDEX 2025 etkinliği çerçevesinde Ata Silah, T-Kalıp ve YDS firmalarının stantlarını da ziyaret etti. Ziyaretlerde, firmaların yenilikçi çözümleri, savunma sanayisindeki kabiliyetleri ve uluslararası pazardaki başarıları ele alındı.