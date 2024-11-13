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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli'nde Savunma Sanayi Vizyonunu Paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kocaeli'de 33 yaş ortalaması ile genç bir sektörden bahsetti ve savunma sanayiinin geleceğine dair umut verdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:40
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli'nde Savunma Sanayi Vizyonunu Paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Match4Industry Etkinliğinde Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Match4Industry İkili İş Görüşmeleri etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinde genç bir iş gücüne sahip olduğunu vurguladı. Görgün, bu yaş ortalamasının sektördeki üretim, tasarım ve yerli ürün geliştirme süreçlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kocaeli Buluşması'nda Yeni Fırsatlar

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, savunma sanayi şirketleri ile bu alanda üretim yapmak isteyen firmaların buluşturulması amaçlandı. Görgün, Kocaeli'nin üretim altyapısının savunma sanayi için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ederek, etkinlikten önemli işbirliklerinin çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Genç İş Gücünün Avantajı

Görgün, Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde sahip olduğu genç yaş ortalamasının dikkat çektiğini, dünya genelindeki firmaların yaş ortalamalarının 50'yi aştığını aktardı. Bu durumun, yerli ve milli savunma ürünlerinin geliştirilmesinde ciddi bir avantaj sağladığını sözlerine ekledi.

Savunma Sanayiinde Büyüyen Kapasite

Kahraman Türk ordusunun etkinliğini artırmak amacıyla savunma sanayiinde yaklaşık 100 bin çalışanla 1000'den fazla proje yürütüldüğünü paylaştı. Yerlilik oranının %80'in üzerinde olduğunu belirten Görgün, ROKETSAN, TUSAŞ gibi şirketlerle birlikte yurt içinden önemli alımlar yapıldığını ifade etti.

Etkinlikteki Hedefler ve Katılımcılar

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin Türk ekonomisine katkılarını aktarırken, uluslararası iş görüşmelerine katılan firmaların sayısını gözler önüne serdi. Bu yıl yurt dışından 42 katılımcıyla yapılacak 600 ikili iş görüşmesi hedeflendiğini duyurdu.

Etkinlikte ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi büyük savunma şirketleri de temsil edilmektedir. Savunma sanayiine tedarikçi olmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat sunan bu etkinlik, yarın sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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