Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Malezya'da Önemli Anlaşmalara İmza Attı

Savunma Sanayii Temasları Malezya'da Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da önemli anlaşmalara imza attı.

Stratejik Anlaşmalar ve İşbirlikleri

Görgün, Malezya Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı ve Selangor Eyalet Hükümeti ile akıllı şehir güvenlik, trafik sistem çözümleri, haberleşme sistemleri ve diğer yüksek teknolojili güvenlik çözümleri alanında anlaşmalar imzaladı.

DEİK Malezya Türkiye İş Forumu'nda İşbirliği Vurgusu

DEİK Malezya Türkiye İş Forumu'nda konuşan Görgün, iki ülkenin güncel savunma sanayisi işbirlikleri ve Türkiye'nin vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Forumda ASELSAN ile Sapura arasında haberleşme, ASELSAN-HAVELSAN ile LUNAS Tersanesi arasında deniz platformları modernizasyonu ve HAVELSAN ile MIMOS-Techinsight arasında yapay zeka işbirliği anlaşmaları imzalandı.

B2B Görüşmelerde Türk Savunma Sanayisinin Temsili

Görgün ayrıca, Türk savunma sanayisi şirketleri ile Malezyalı otoriteler arasında yapılan B2B görüşmelerde de önemli rol oynadı. Görgün, X platformundaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde kendilerine eşlik etmekten büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Uluslararası Arenada Güçlü Bir Konum

Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim başkanlığındaki görüşmelere katılarak, savunma sanayii konularının ele alındığını vurguladı. Görgün, "Savunma sanayimizin uluslararası arenada güçlü bir konuma yükseldiğini görmek gurur verici. Her adımda daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (solda), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya ziyareti kapsamında DEİK Malezya Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (solda), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya ziyareti kapsamında DEİK Malezya Türkiye İş Forumu'nda konuştu.