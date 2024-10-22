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Savunma Sanayii Başkanı Görgün SAHA EXPO'nun İlk Gününü Değerlendirdi

SAHA EXPO'da yoğun görüşmeler gerçekleştiren Başkan Görgün, yerli teknolojilerin sergileneceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:32
Savunma Sanayii Başkanı Görgün SAHA EXPO'nun İlk Gününü Değerlendirdi

SAHA EXPO'nun İlk Günü Yoğun Geçti

Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın ilk gününde çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Fuar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından, 6 bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle düzenleniyor.

Önemli Görüşmeler ve Katılımlar

Görgün, ilk gün içerisinde Azerbaycan, Romanya ve Ukrayna temsilcileriyle bir araya gelerek çeşitli resmi görüşmeler yaptı. Fuarda, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov, Romanya Ekonomi Bakanı Stefan Radu Oprea ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga gibi önemli isimlerle temas kurdu.

5 Gün Sürecek İş Birliği Fırsatları

Görgün, fuar boyunca 1400’den fazla firmanın, 150 binin üzerinde ziyaretçinin ve 178 yabancı alım heyetinin katılacağını belirtti. Fuar, toplamda 25 binin üzerinde ikili görüşme yapılmasını ve 12 uluslararası panel düzenlenmesini sağlayacak.

Ekonomik Hedefler ve Uluslararası Rekabet

Görgün, imzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerle birlikte yaklaşık 6 milyar dolar üzerinde iş ilişkisi hedeflendiğini vurguladı. SAHA İstanbul, Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için önemli bir strategik misyon üstleniyor.

Toplumda Farkındalık Yaratma Çağrısı

Fuar kapsamında halkı davet eden Görgün, "Tüm halkımızı, 25-26 Ekim tarihlerinde milli gururumuz olan teknolojilerimizi yakından görmeye davet ediyorum," diyerek yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Son olarak, SAHA EXPO etkinliğinin, Türkiye’nin yerli üretim potansiyelini sergileyen ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne önemli katkılarda bulunan bir platform olduğu ifade edildi.

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