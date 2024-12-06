Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu

Görgün, Yenilikçi Çözümlerle Türk Savunma Sanayisinin Gücüne Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Altınay Savunma Üretim Teknolojileri Merkezinin açılışında konuştu. Görgün, "Kazandığımız tasarım ve mühendislik kabiliyetleriyle yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığına sektör olarak inanıyoruz. Sinerjik ve koordineli şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz," dedi.

Türk Savunma Sanayisinin İvmesi

12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan merkezin açılışında, Türk savunma sanayisinin gecesini gündüzüne katarak kahraman Türk ordusuna en son teknolojik ürünleri kazandırmak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Görgün, bu çabaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Bugün itibarıyla Türk savunma sanayisinde 3 bin 500'ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini ifade eden Görgün, bu firmaların hem ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri hızlı ve maliyet etkin bir şekilde sağladığını hem de ihracat başarıları ile kendilerini gösterdiklerini belirtti.

İhracat Başarıları ve Hedefler

Görgün, 4 Aralık'taki verilere göre 2024 yılında Türk savunma sanayisinin ihracatının 6 milyar doları geçtiğini, her yıl %18-20 oranında büyüdüğünü aktardı. "En çok artan, en çok gelişen, en çok ihraç eden sektörlerden biri haline geldi," dedi.

Türk savunma sanayisinde geliştirilen platformlarla gurur duyduklarını kaydeden Görgün, yenilikçi çözümlere ağırlık verdiklerinin altını çizdi.

Üretim ve Teknoloji Geliştirme Önceliği

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da, hareket ve kontrol teknolojilerine 1990'lı yıllardan beri hakim olduklarını açıkladı. Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojiler üretmeyi ve nitelikli insan yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Altınay, bu hedefler doğrultusunda mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

Şirketin genel müdürü Burak Mercan ise, yüksek otomasyon seviyesi ve geniş işleme kapasitesi ile üretim yapacaklarını ve teknoloji geliştirmeyi en büyük öncelik olarak gördüklerini vurguladı.

Törenin ardından merkezin açılış kurdelesi, Görgün ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışta, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis Ata, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ. Genel Müdürü Murat Koç, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş gibi önemli isimler de yer aldı.