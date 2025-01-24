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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

SSB Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:48
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

SSB Başkanı Haluk Görgün, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türkiye'nin en önemli medya kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansı'nın, yıl içerisinde çekilen etkileyici fotoğraflarını ve bu fotoğrafların taşıdığı anlamı vurgulamak amacıyla organize edilmektedir.

Görgün, katılımıyla hem Anadolu Ajansı'na hem de fotoğraf sanatına olan desteğini gösterdi. Oylama, çeşitli kategorilerde en iyi fotoğrafların belirlenmesi için geniş bir katılımcı kitlesi ile gerçekleştirilmekte ve öne çıkan kareler, kamuoyuna sunulmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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