Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar'da Resmi Temaslar Gerçekleştirdi

Doha'da Resmi Görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya gelerek, iki ülke arasında savunma sanayisi iş birliklerini derinleştirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

İş Birliği Fırsatları Ele Alındı

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Görgün, IDEX 2025 Fuarı sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyarette bulundu. Görüşmeler sırasında, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Al Dosari, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Bin Hassan Al Sulaiti ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve savunma sanayisi alanındaki iş birliklerini değerlendirdi.

Stratejik Konular Üzerine Görüşmeler

Görüşmelerde, savunma sanayisinde iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak üretim ve teknoloji transferi, yerel üretim fırsatları, modernizasyon süreçleri ve bölgesel güvenlik iş birlikleri gibi stratejik konular ele alındı.

Barzan Holding ile İş Birliği Görüşüldü

Ziyaret çerçevesinde, Katar'ın önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarından Barzan Holding yönetimi ile de bir araya gelerek iş birliği alanları üzerinde duruldu. Ziyaretlerde Görgün'e Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri de eşlik etti.

Büyükelçi Göksu da Heyette Yer Aldı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da ziyaret süresince heyete eşlik ederek, stratejik iş birliğine dair görüşmelerde aktif rol aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağda), Doha'da IDEX 2025 Fuarı sonrasında resmi temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağda), Doha'da IDEX 2025 Fuarı sonrasında resmi temaslarda bulundu.