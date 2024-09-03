Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kosova'da Önemli Temaslarda Bulundu

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ün Kosova Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kosova’ya yaptığı ziyaretle önemli temaslarda bulundu. Bu ziyaret, Türkiye ve Kosova arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Başbakan Albin Kurti ile Görüşme

Görgün, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından başkent Priştine’deki Başbakanlık ofisinde ağırlandı. Görüşme sonrasında yapılan yazılı açıklamalarda, Başbakan Kurti, Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) capacitesinin artırılması için Türkiye ile işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurti ayrıca, Türkiye'nin önemli bir ortak olarak askeri teçhizat alımına devam edeceklerini vurguladı.

Savunma Bakanı ile İşbirliği Konuları

Görüştüğü bir diğer isim ise Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci oldu. Bakan Maqedonci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Görgün ile savunma sanayine ilişkin yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin FSK’ya sağladığı katkılardan dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

FSK'nın Dönüşüm Süreci

Kosova’nın 2009 yılında kurduğu FSK’nın, kriz yönetimi ve sivil savunma operasyonlarında rol alması amacıyla 2018’de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüşüm süreci başlatılmıştır. Bu sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor. Türk askeri, FSK'nın dönüşüm sürecine katkıda bulunarak, birçok Türk ürünü de FSK’nın askeri envanterinde yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda), Kosova’yı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Görgün, temasları kapsamında, Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda) tarafından başkent Priştine'deki Başbakanlık ofisinde kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda), Kosova’yı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Görgün, temasları kapsamında, Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda) tarafından başkent Priştine'deki Başbakanlık ofisinde kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda), Kosova’yı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Görgün, temasları kapsamında, Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda) tarafından başkent Priştine'deki Başbakanlık ofisinde kabul edildi.