Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısından yeni proje kararı çıktı

Uçak gemisi tasarımı, yeni nesil çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemisi ve milli hücumbot projeleri, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde görüşüldü. Komite, bu projelerin inşası için kararlar aldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısından yeni proje kararı çıktı
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Savunma sanayii alanında önemli projelerin hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı yapıldı. 

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 saat boyunca basının dışında yapıldı.

Toplantıda, uçak gemisi, çıkarma gemileri, mayın avlama gemisi, milli hücumbot, İHA/SİHA, KAAN Milli Muharip Uçak, HÜRKUŞ ve GÖKBEY gibi projelerin durumu ve geleceği değerlendirildi. İşte toplantının dikkat çeken konu başlıkları!

Uçak gemisi tasarımı, yeni nesil çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemisi ve milli hücumbot projeleri, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde görüşüldü. Komite, bu projelerin inşası için kararlar aldı.

İHA/SİHA envanterine yeni modeller katılması, mevcut modellerin geliştirilmesi için projeler ele alındı. Komite, bu projeleri onayladı.

KAAN Milli Muharip Uçak projesinin ilerleyişi, HÜRKUŞ uçakları ve GÖKBEY helikopterleri için tedarik planları, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde ele alındı.

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