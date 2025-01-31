Savunma Sanayii İhracatında Tarihi Artış: 2024'te 7.2 Milyar Dolar

Türkiye, Savunma Sanayisinde İhracat Rekoru Kırıyor

Antalya'da düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2024 yılındaki ihracat rakamlarını açıkladı. Görgün, "Savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamımız, bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı," dedi. Bu rakam ile geçen yıl hedeflenen 6,5 milyar doların da %11 üzerinde performans sergilendi.

Küresel Stratejiler Üzerine Vurgu

Konferansta, 2024 ve 2025 hedeflerinin yanı sıra uluslararası ilişkilerin karmaşıklığı ve kendi kendine yeterliliğin önemi de vurgulandı. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, müttefik ülkelerin gereksinimlerine de cevap verecek şekilde büyümesinin önemine dikkat çekti.

Projeler ve Gelişmeler

Görgün, 2024 yılında gerçekleşen iki Savunma Sanayii İcra Kurulu Toplantısı'nda toplamda 90 projenin karara bağlandığını belirtti. "Geçtiğimiz yıl bütçesi 7 milyar doları aşan 170 yeni proje imzaladık. 2025 yılı için tüm savunma ve güvenlik bütçesi ülkemiz için 1 trilyon 600 milyar Türk lirası olarak öngörülüyor," şeklinde sözlerini sürdürdü.

İhracatta Büyüme

Görgün, Türk savunma sanayiinin, 1600 firmasıyla ihracat gerçekleştirdiğini, 169 firmanın ise 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığını aktardı. Öne çıkan ihracat ürünleri arasında insansız hava araçları, kara araçları ve füze sistemlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Uluslararası İş Birlikleri ve Yeni Pazarlara Açılma

Görgün ayrıca, uluslararası işbirliklerini güçlendirerek yeni pazarlara açılma hedeflerinde kararlı olduklarını sözlerine ekledi. Savunma sanayimiz son 10 yıl içinde 185 ülkeye 230’un üzerinde ürün ihraç etti, sadece geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Stratejik Vampir Vizyonu ve Gelecek Hedefleri

Görgün, yerli ve milli üretim vizyonuyla gelecek nesilleri teknoloji tasarlayan ve üreten bir toplum haline getirme hedefinde olduklarını vurgulayarak, AR-GE ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.

Konferans Hakkında

Kapanışta, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar gibi önemli isimler de konuşmalarında Türkiye'nin stratejik konumunu ve savunma sanayisindeki gelişmeleri vurgulayarak, Türk ekonomisinin büyüme sürecine katkı sağladıklarını belirttiler. Konferans 2 Şubat'ta sona erecek.

Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı gerçekleştirildi. Konferansın açılış programına, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (sağ 4) de katıldı.

Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı gerçekleştirildi. Konferansın açılış programına, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (sağ 4) de katıldı.