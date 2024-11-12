Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınavına Başvurular Başladı

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuruları Açık!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvuruların başladığını açıkladı. SSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "İnanarak, çalışarak, güçlenerek, adını teknolojiye yazmak isteyenler. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başlıyor." ifadesi yer aldı.

Başvuru Süreci ve Bilgiler

Adayların, 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında gerekli bilgileri eksiksiz doldurarak, istenen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmekte.

Sınav için gerekli tüm belgeler yalnızca elektronik ortamda alınacak olup, posta veya diğer yöntemlerle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.