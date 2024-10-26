Savunma Sanayinde Girişimciliğin Fırsatları ve Riskleri SAHA EXPO'da Tartışıldı

Girişimciler İçin Kritik Öneriler

Savunma sanayi alanında girişimci potansiyelini artırmak amacıyla SAHA EXPO etkinliğinde gerçekleştirilen panelde dikkat çeken noktalar ele alındı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, sektörün geleceğine dair önemli bilgiler sundu.

Universiteler, OSB'ler ve Teknoparkların Önemi

Panelde konuşan Hakan Karataş, "Üniversitelerimiz, OSB'lerimiz, teknoparklarımız birbirini tamamlayan unsurlar haline geliyor" şeklinde ifadeler kullanarak işbirliklerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Etkinlikte savunma sanayisinin tanınmış isimleri, girişimcilerin karşılaşabilecekleri fırsatlar ve riskler hakkında görüşlerini paylaştı. Savunma sanayi sektöründeki yeniliklerin, girişimciler için nasıl bir ekosistem oluşturduğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikte, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen projeler de gündeme getirildi.

SAHA EXPO, savunma sanayi alanında cesur adımlar atan girişimciler için bir platform sağlamaya devam ediyor.