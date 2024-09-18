Savunma Sanayisi Yetenek Yönetimi Zirvesi: Eğitim ve İş Gücü Uyumu Üzerine Değerlendirmeler

Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde Kritik Değerlendirmeler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Savunma Sanayisi Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeteneklerin erken keşfi ve doğru yönlendirilmesi konusunun savunma sanayisinin sürdürülebilir başarısı için kritik olduğunu vurguladı.

Teknolojik Değişim ve Eğitim İhtiyaçları

Özvar, son yıllarda yaşanan teknolojik değişimlerin ve yeni çözümlerin, geleneksel meslekleri tehlikeye attığını ifade etti. Bu durumun, eğitim kurumlarını ve mezunları yeni beceriler kazanmaya zorladığını belirten Özvar, YÖK'ün bu yönde hızla önlemler aldığını açıkladı.

Önlemler ve Uygulamalar

Özvar, eğitim programlarının sektörle işbirliği içinde güncellenmesi ve işyeri uygulama sürelerinin genişletilmesi gibi önlemlerin önemini vurguladı. OSB'lerdeki meslek yüksekokullarının ve tematik MYO'ların bu süreçteki rolüne dikkat çekti.

Uzun Vadeli Yetenek Yönetimi

Savunma sanayisinin, stratejik bir sektör olduğuna dikkat çeken Özvar, yeteneklerin kazanılması ve geliştirilmesinin bir süreç olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, yenilikçi çözümler üretecek gençlerin sektöre kazandırılmasının kritik olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yeni Programlar ve İstihdam

Özvar, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda yürütülen çalışmaların önemine değindi. İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecinin süreceğini bildirdi. Bunun yanı sıra mevcut istihdamın yetkinliklerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

İşbirlikleri ve Destekler

Özvar, YÖK'ün savunma sanayisinin çeşitli kuruluşlarıyla yaptığı iş birliklerinin milli yetkinlik havuzunu derinleştirdiğini belirtti. Ayrıca, araştırmacıların üniversitelerde görev almasının önemini ifade etti.