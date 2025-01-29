Savunma Sanayisinde 23 Yeni AR-GE Projesinin İmza Töreni Gerçekleşti

Savunma Sanayisinde 23 Yeni AR-GE Projesinin İmza Töreni

Savunma Sanayii Başkanlığı, 2024 yılı itibarıyla projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 yeni AR-GE projesinin imza törenini gerçekleştirdi. Tören, Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, emniyet ve güvenlik güçlerinin katılacağı panel ortamları oluşturarak proje değerlendirme süreçlerini yürüttüklerini bildirdi. Görgün, AR-GE çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"AR-GE ve Teknoloji Yönetim faaliyetlerimizde, ortak aklın kullanımına, üst düzey işbirliği ve koordinasyona özel bir önem vermekteyiz. Bu projelere katılım sağlayan şirketlerimizle, savunma sanayii ekosistemini her geçen gün büyütmekteyiz."

Prof. Dr. Haluk Görgün ayrıca, TUSAŞ’ta görevleri başında şehit düşen mühendislerin isimlerinin üç kritik AR-GE projesine verileceğini açıkladı. ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ projeleri, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yetkinliğini ileriye taşıyacak.

Yenilikçi Projelerin Hedefleri

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın açıklamasına göre, imza töreninde gerçekleştirilen projeler arasında: Biyolojik Harp Maddeleri İçin Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BADE), Yüzey Artırımlı Raman Spektroskopisi Teknolojisi Geliştirilmesi (İZ), Yüksek Basınçlı Kütle Spektroskopisi Temelli Tespit Teknolojisi Geliştirilmesi (TORR) ve daha fazlası yer alıyor.

Bu projeler ile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması ve yerli çözümlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

SSB AR-GE Panelleri İle Hızlı Çözümler

Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından oluşturulan SSB AR-GE Panelleri sayesinde, teknoloji gösterim ağırlıklı projelerin başlatılması için hızlı kararlar alınması planlanıyor.

Görüldüğü gibi, yürütülen bu projeler ile birlikte Türkiye, savunma sanayisinde kendine özgü ve yüksek teknolojili ürünler geliştirmekte kararlıdır.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı itibarıyla projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 yeni AR-GE projesinin imza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (sol 5), programa katıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı itibarıyla projelendirme faaliyetleri tamamlanan 23 yeni AR-GE projesinin imza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün (sol 5), programa katıldı.