Savunma Sanayisinde İhracat Artışı ve İstihdam İmkanları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Savunma Sanayisine Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ekim ayı ihracat rakamlarını içerir paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine dikkat çekti.

İhracat ve İstihdam Fırsatları

Yılmaz, ''Geçmişte paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi dünyanın dört bir yerine ihraç ediyoruz. Yüksek nitelikli istihdam imkanları oluşturuyoruz.'' sözleriyle Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı noktayı ifade etti. Savunma sanayisinin, ülkenin güvenliği kadar ekonomik gelişim ve sosyal refah açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Projeler ve Gelecek Hedefleri

Binin üzerinde proje ile savunma sanayisinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, ''Buradan elde edilen yetkinliklerin sivil endüstrilere de sirayet edeceğini'' dile getirdi. Yılmaz, bu devrim niteliğindeki dönüşüme liderlik eden Cumhurbaşkanını ve bu alandaki katkıları olan herkesi kutladı.