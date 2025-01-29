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Savunma Sanayisinde Yerli Üretim İçin Bilimsel Altyapı Geliştiriliyor

Hitit Üniversitesi ve FNSS Savunma Sistemleri işbirliği ile savunma sanayisinde yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlarının üretim süreçleri araştırılacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:44
Savunma Sanayisinde Yerli Üretim İçin Bilimsel Altyapı Geliştiriliyor

Savunma Alanında Yerli ve Milli İşbirliği

Hitit Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ, savunma sanayisinde stratejik parçaların imalatı için bilimsel altyapı hazırlıyor. Bu proje ile, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlarının en yüksek kalitede ürünlere dönüşümündeki süreçler bilimsel yöntemlerle araştırılacak.

Projenin Hedefleri ve Kapsamı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, makine ve imalat teknolojileri alanında uzmanlaşmış bir üniversitede gerçekleştirilen projede, savunma sanayisine katkı sağlamak amaçlanıyor. FNSS Savunma Sistemleri AŞ ortaklığında yürütülen bu projeyle, yerli ve milli imkanlarla savunma sanayisi sektöründeki stratejik parçaların imalatı için gerekli bilimsel altyapının oluşturulması hedefleniyor.

Deneysel ve Sayısal Yöntemlerle Araştırma

Proje, Doç. Dr. Öncü Akyıldız tarafından yürütülüyor ve TÜBİTAK-TEYDEB-1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında destekleniyor. Bu proje ile, savunma sanayisinde kullanılan alüminyum alaşımların yapı, işlem ve özellik ilişkileri, deneysel ve sayısal yöntemlerle incelenecek. Akyıldız, proje ile geliştirilecek yerli ürün ve imalat teknolojisinin, stratejik parçaların yüksek kalitede üretimi için önemli katkılar sağlayacağını öngörüyor.

Yerli Alaşımların Önemi

Akyıldız, stratejik parçaların üretiminde kullanılan alaşım bileşenlerinin, dövme parametrelerinin ve dövme sonrası uygulanan termomekanik işlemlerin hassas kontrol gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, bu alandaki teknoloji üretim sürecinin zaman alıcı ve maliyetli olduğunu vurguladı. Projede, en iyi mekanik özellikleri sağlayan imalat parametrelerinin belirlenmesinde hesaplamalı malzeme mühendisliği ve deneysel yöntemlerin bir arada kullanılacağı ifade edildi.

İthalat Bağımlılığını Azaltmak

FNSS Savunma Sistemleri AŞ proje yetkilisi Barış Çetin, vatan savunması için zaruri olan alüminyum alaşımlarının çoğunun yurt dışından ithal edildiğini belirtti. Bu malzemelerin yerlileştirilmesi sürecinin stratejik önem taşıdığını kaydederek, yerli üretimle birlikte bu alandaki bağımlılıkların azaltılacağını vurguladı.

Hitit Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ortaklığında geliştirilen projeyle savunma...

Hitit Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ortaklığında geliştirilen projeyle savunma sanayisi sektöründe kullanılan yüksek mukavemetli alüminyum alaşımların hangi işlemlerle en yüksek kalitede ürünlere dönüşebileceğinin bilimsel yöntemlerle araştırılacağı bildirildi.

Hitit Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ortaklığında geliştirilen projeyle savunma...

Hitit Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ortaklığında geliştirilen projeyle savunma sanayisi sektöründe kullanılan yüksek mukavemetli alüminyum alaşımların hangi işlemlerle en yüksek kalitede ürünlere dönüşebileceğinin bilimsel yöntemlerle araştırılacağı bildirildi.

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