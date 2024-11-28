DOLAR
34,63 0,03%
EURO
36,61 -0,06%
ALTIN
2.946,26 -0,3%
BITCOIN
3.298.714,96 1,11%

Savunma Sanayisinde Yerlileşme Hedefi ve Ekonomik Gelişmeler

Savunma sanayisinde yerlileşme hamlesi hız kazanırken, Türkiye'de yatırımlar ve ekonomik veriler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:46
Savunma Sanayisinde Yerlileşme Hedefi ve Ekonomik Gelişmeler

Savunma Sanayisinde Yerlileşme Hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde tüm alt sistemlerin yerlileştirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Kacır, "Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli. Hava, kara ve deniz araçlarında itki ve güç sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine, üretilmesine özellikle önem ve kıymet veriyoruz" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorlarının TÜMOSAN'da geliştirildiğini vurguladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye Yatırımları Açıklaması

Renaud-Basso, Türkiye'deki toplam yatırımlarının 21 milyar avroyu geçtiğini belirtti. Bu yıl gerçekleştirdikleri 2,2 milyar avroluk yatırımın yanı sıra geçen yılki yatırımlarının rekor kırdığını vurguladı. Yenilenebilir enerji planlarının özel yatırımcıları çekeceğine inandığını da ekledi.

Ekonomide Kasım Ayı Verileri Bekleniyor

Yılın son ayına girerken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerini 2 Aralık'ta açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon verilerini duyuracak. Ayrıca, bütçe maratonunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarının ardından aralıkta Genel Kurula taşınacağı biliniyor.

Almanya UCM Kararı ile İkilemde

Prof. Dr. Matthias Goldmann, Almanya'nın UCM'yi desteklemekle birlikte İsrail ile olan tarihi ilişkilerinden ötürü ikilem içinde olduğunu ifade etti.

Dijitalleşmenin Medyaya Etkileri

Doç. Dr. Cahit Suluk, medyada telif hakları sorununu ele alarak, gazetelerin gelir oranlarının düşüşte olduğunu ve Avrupa'nın bu konuda düzenlemeler yaptığını aktardı.

Sibirya'nın Doğal Güzelliklerinde Heyecan Verici Deneyim

Batı Sibirya'da yürütülen turlarda turistler, eksi 30 derecelerde husky'ler ile kızakla keyifli anlar yaşıyor.

Kızıldeniz'in Eşsiz Dalış Deneyimi

Kızıldeniz, hayranlık uyandıran canlı çeşitliliği ile dalgıçlara unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Amigo Birol'un Anıları

Birol Ertan, 86 yaşında olmasına rağmen, 2011 yılında bıraktığı amigoluğa duyduğu özlemi sürdürmekte ve İstanbul sokaklarında gezmektedir.

Dijital Kadavra Projesi

Üsküdar Üniversitesi'nde tıp ve mühendislik öğrencisi iki kardeş, dijital kadavra üreterek yerli alternatifler sağlamaya çalışıyor.

COP29 Zirvesi'nde İklim Finansmanı Tartışmaları

Rachel Cleetus, zengin ülkelerin yetersiz iklim finansmanı uygulamalarını eleştirerek COP29'daki görüşmelerin sonuçlarını değerlendirdi.

Gaziantep Basketbol Takımı'nın Hedefleri

Başantrenör Ali Yıldırım, takımlarının alt sıralardan uzaklaşmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da 1 Ton 200 Kilogram Son Kullanma Tarihli Tavuk Eti Ele Geçirildi
2
Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Anlattı
3
MSB'de Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği Açıklamaları
4
Düzce'de Aile Dört Mevsim Çilek Yetiştiriyor
5
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Sunuldu
6
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
7
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!