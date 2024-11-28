Savunma Sanayisinde Yerlileşme Hedefi ve Ekonomik Gelişmeler

Savunma Sanayisinde Yerlileşme Hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde tüm alt sistemlerin yerlileştirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Kacır, "Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli. Hava, kara ve deniz araçlarında itki ve güç sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine, üretilmesine özellikle önem ve kıymet veriyoruz" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorlarının TÜMOSAN'da geliştirildiğini vurguladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye Yatırımları Açıklaması

Renaud-Basso, Türkiye'deki toplam yatırımlarının 21 milyar avroyu geçtiğini belirtti. Bu yıl gerçekleştirdikleri 2,2 milyar avroluk yatırımın yanı sıra geçen yılki yatırımlarının rekor kırdığını vurguladı. Yenilenebilir enerji planlarının özel yatırımcıları çekeceğine inandığını da ekledi.

Ekonomide Kasım Ayı Verileri Bekleniyor

Yılın son ayına girerken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerini 2 Aralık'ta açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon verilerini duyuracak. Ayrıca, bütçe maratonunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarının ardından aralıkta Genel Kurula taşınacağı biliniyor.

Almanya UCM Kararı ile İkilemde

Prof. Dr. Matthias Goldmann, Almanya'nın UCM'yi desteklemekle birlikte İsrail ile olan tarihi ilişkilerinden ötürü ikilem içinde olduğunu ifade etti.

Dijitalleşmenin Medyaya Etkileri

Doç. Dr. Cahit Suluk, medyada telif hakları sorununu ele alarak, gazetelerin gelir oranlarının düşüşte olduğunu ve Avrupa'nın bu konuda düzenlemeler yaptığını aktardı.

Sibirya'nın Doğal Güzelliklerinde Heyecan Verici Deneyim

Batı Sibirya'da yürütülen turlarda turistler, eksi 30 derecelerde husky'ler ile kızakla keyifli anlar yaşıyor.

Kızıldeniz'in Eşsiz Dalış Deneyimi

Kızıldeniz, hayranlık uyandıran canlı çeşitliliği ile dalgıçlara unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Amigo Birol'un Anıları

Birol Ertan, 86 yaşında olmasına rağmen, 2011 yılında bıraktığı amigoluğa duyduğu özlemi sürdürmekte ve İstanbul sokaklarında gezmektedir.

Dijital Kadavra Projesi

Üsküdar Üniversitesi'nde tıp ve mühendislik öğrencisi iki kardeş, dijital kadavra üreterek yerli alternatifler sağlamaya çalışıyor.

COP29 Zirvesi'nde İklim Finansmanı Tartışmaları

Rachel Cleetus, zengin ülkelerin yetersiz iklim finansmanı uygulamalarını eleştirerek COP29'daki görüşmelerin sonuçlarını değerlendirdi.

Gaziantep Basketbol Takımı'nın Hedefleri

Başantrenör Ali Yıldırım, takımlarının alt sıralardan uzaklaşmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.