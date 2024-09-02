Savunma ve Havacılık İhracatında Rekor Artış

Savunma ve Havacılık İhracatındaki Büyüme

Savunma ve havacılık sektörü, ağustos ayında güçlü bir ihracat performansı sergileyerek geçen yılın aynı dönemine göre %12,6'lık bir artışla 423 milyon dolar gelir elde etti.

Başkan Görgün'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın lideri Haluk Görgün, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, sektördeki bu pozitif trendi değerlendirdi. Görgün, "2024 yılının ilk sekiz ayında savunma ve havacılık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre %9,8 artarak 3 milyar 738 milyon dolara ulaştı. Yıllık bazda ise bu rakam %13,4'lük bir artış göstermiştir," dedi.

İhracat Stratejisi ve Gelecek Hedefleri

Görgün, savunma sanayiinin ihracat stratejisinin temel amacının yüksek katma değerli ürün ihracatında kalıcı bir artış sağlamak olduğunu vurguladı. Şirketlerin neredeyse tüm dünyaya ihracat yapabilmesinin, ihracat stratejisindeki başarıları açısından önemli bir kriter olduğunu belirtti.

2024 yılı itibarıyla, firmaların 171 farklı ülkeye ürün ihraç ettiğini dile getiren Görgün, "Önümüzdeki süreçte, hem büyük ölçekli firmalar hem de KOBİ'lere yönelik kucaklayıcı bir yaklaşım sergileyerek, ihracat yapan şirket sayısını artırmaya ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.