Savuran Projesi: Havalimanlarında Kuş ve FPV Dron Tehdidine Karşı Yeni Sistem

Savuran Projesi, havalimanlarında kuş kaynaklı riskleri ve FPV dron tehditlerini tespit edip otonom ve manuel müdahale seçenekleriyle önleyecek.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:01
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilen Savuran Projesi, sivil havalimanlarındaki kuş kaynaklı riskleri ve birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyor. Proje, Abdulkadir Uraloğlu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçiriliyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Savuran Projesi, sivil havalimanları ve kritik tesislerin korunması için tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında toplayan yerli bir hava güvenlik sistemi olarak tanımlanıyor. Sistem; dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yetenekleriyle yüksek hassasiyetli bir hava savunma çözümü sunacak.

Proje kapsamında geliştirilecek altyapı, hem kuş sürülerini hem de FPV dronları analiz edebilecek. Kritik durumlarda sistem otomatik uyarı verecek ve hem manual hem de otonom müdahale seçenekleriyle operasyon yürütebilecek.

Müdahale dronları ve caydırma teknolojileri

Bakan Uraloğlu, projenin detaylarına ilişkin açıklamasında, uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürülerinin pist ve yaklaşma koridorlarından güvenli şekilde uzaklaştırılacağını belirtti. Bu platformun çevresel ve insani etkiler gözetilerek ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacağı vurgulandı.

Diğer yandan, yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir Müdahale Dronu geliştirildiği aktarıldı. Bu platform; otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak.

Uraloğlu, ayrıca yapay zeka destekli tehdit sınıflandırma modelinin FPV dronları analiz ederek kritik durumlarda otomatik uyarı vereceğini ve gerektiğinde insan onaylı ya da otonom müdahale gerçekleştirebileceğini ifade etti.

