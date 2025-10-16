Sayan: Türkiye'de 5G Hizmeti 1 Nisan 2026'da Başlıyor

Sayan: 5G Hizmeti 1 Nisan 2026'da Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinin ardından yaptığı açıklamada, 1 Nisan 2026 itibarıyla ülke genelinde 5G hizmetinin başlayacağını duyurdu.

İhalenin Önemi ve Dijital Egemenlik

Sayan, Türkiye'nin artık dijital çağın eşiğinde bekleyen değil, o çağı kendi elleriyle başlatan bir ülke haline geldiğini belirterek, tamamlanan ihalenin sadece frekans paylaşımı olmadığını, aynı zamanda ülkenin dijital egemenliğini, ekonomik bağımsızlığını ve milli kudretini pekiştiren tarihi bir adım olduğunu söyledi.

5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme, geniş bağlantı kapasitesi ve enerji verimliliğinin yalnızca altyapıyı değil; Türkiye'nin üretim gücü, sanayisi, bilimi ve stratejik kapasitesini de ileri taşıyacağını vurguladı.

Frekans Dağılımı ve İhale Sonuçları

Resmi Gazete'de 16 Ağustos'ta yayımlanan kararla, 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans işletmecilerin kullanımına açıldı. Bu bantlarda 11 ayrı frekans paketi ihaleye sunuldu.

Sayan, teklifleri şu şekilde aktardı: Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ 5 frekans paketine 1 milyar 224 milyon dolar, Türk Telekomünikasyon AŞ 4 frekans paketine 1 milyar 94 milyon dolar, Vodafone Telekomünikasyon AŞ 2 frekans paketine 627 milyon dolar teklif verdi.

Toplamda 11 frekans paketi 2 milyar 945 milyon dolar artı KDV bedelle satıldı; KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti. Frekans tahsisleri sonucunda işletmecilere verilen toplam frekans bandı miktarı yüzde 72,8 arttı.

Operatörlerin Yükümlülükleri ve Yetkilendirme Süreci

Sayan, vatandaşların mevcut tarifelerinde hiçbir değişiklik olmadan 5G'nin nimetlerinden yararlanacağını ifade etti. Ayrıca işletmecilerin 2029-2042 yılları arasında gelirlerinin %5'ini her yıl altyapı yatırımlarına yönlendireceklerini ve yetkilendirmenin 31 Aralık 2042 tarihine kadar geçerli olacağını belirtti.

Yerlilik ve 'Millilik' Vurgusu

Sayan, ihalede belirlenen kırmızı çizginin yerli ve milli üretim olduğunu vurguladı. 4.5G döneminde yerli ürün kullanım oranının yüzde 45 iken, 5G döneminde bu oranı yüzde 60'a çıkardıklarını kaydetti.

Yerlilik şartının montajla sağlanmasını kabul etmediklerini belirten Sayan, bu nedenle ihaleye yerliliğin yanına “millilik” kavramını da koyduklarını açıkladı.

Kapsama ve Cihaz Uyumu

Sayan, operatörlerin yapacağı kampanyalarla yeni satılan telefonların büyük çoğunluğunun 5G uyumlu olması beklentisini dile getirdi. Yatırım yükümlülüklerinin Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak şekilde ve operatörlerin ticari gereksinimleriyle uyumlu belirlendiğini, başta otoyollar ve akıllı ulaşım sistemleri olmak üzere kısa sürede kapsama yükümlülüklerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Açıklamanın sonunda Sayan, operatör yetkilileriyle birlikte üzerinde '5G' yazılı pastayı kesti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan (ortada), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen, 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinin ardından basın açıklaması yaptı.